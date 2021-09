Padaria Brasileira inicia campanha que beneficia a Apae de Santo André

Da Redação



25/09/2021 | 15:35



A Padaria Brasileira deu início a mais uma campanha ''Alimente Esse Sonho'', que tem como objetivo levantar fundos para a Apae de Santo André por meio de vendas dos tradicionais sonhos.

A intenção da ação, que alcança sua décima edição, é a de arrecadar fundos suficientes para que a Apae possa construir salas de vivência dentro da instituição. Estes locais seriam utilizados para reforçar trabalhos de inclusão, assistência, educação e da saúde destes jovens que são atendidos pela Associação.

A campanha é dividida em duas parte: a primeira começou na sexta-feira e segue até dia 10 de outubro. Nesse período, os voucher serão vendidos no valor de R$ 17 nos caixas de qualquer padaria da rede Brasileira ou franqueadas da Brasileira Express. Do valor, R$ 5,10 de cada voucher serão revertidos para a Apae de Santo André. Os cupons podem ser trocados pelo tradicional pacote de sonho de qualquer um dos quatro sabores jpa conhecidos: creme, doce de leite, Nutella e doce de banana com doce de leite.

Na segunda fase, que vai de 10 a 24 de outubro, os vouchers poderão ser trocados. Porém, ainda será possível colaborar com a ''Alimente Esse Sonho'' e a cada pacote vendido, o valor de R$ 5,10 será revertido para a APAE Santo André.

Segundo o diretor da Brasileira, Antonio Henrique Afonso Junior, a campanha tem intenção de sempre conseguir superar o valor que foi arrecado no ano anterior e assim ajudar ainda mais a Apae.

“Nossa parceria com a Apae já tem dez anos e segue firme. Devemos ajudar a instituição, que realiza um trabalho de excelência. Dessa vez, queremos angariar fundos para a construção de salas de vivência na Apae, para auxiliar os jovens a ter mais qualidade de vida”, declarou Junior. O diretor tem expectativa de que a Padaria Brasileira consiga arrecadar aproximadamente R$ 80 mi no mínimo.

Vale ressaltar que o sonho não foi escolhido como símbolo da campanha em vão. Além de ser referência na região, ele também tem um nome muito representativo no contexto do projeto.