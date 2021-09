Segunda festa de A Fazenda 13 tem clima de romance entre Gui Araujo e Marina Ferrari!

25/09/2021 | 15:10



A noite da última sexta-feira, dia 24, foi marcada por festa em A Fazenda 13 - e é claro que a comemoração de tema Néon foi marcada por conversas e troca de farpas entre os peões, além de clima de romance entre certos confinados...

A começar por um verdadeiro desabafo Rico Melquiades sobre Mileide Mihaile! O rapaz, em conversa com Solange Gomes e Tati Quebra Barraco, relembrou a troca de farpas entre os dois durante uma gravação para o Hora do Faro - que vai ao ar no próximo domingo, dia 26 - e afirmou que a moça se acha melhor que as outras pessoas por já ter sido casada com Wesley Safadão.

Além disso, ele ainda garantiu que votará nela na próxima formação de roça, além de prometer que a indicará caso conquiste o chapéu de fazendeiro da semana:

- Eu conheço a pecinha lá fora. Eu já fui em evento com ela. O nariz dela é assim, ó [fazendo gesto para empinar o nariz]. Ela não dá valor para as pessoas, não. Ela se acha o próprio Wesley Safadão. Meu voto é dela na terça.

Esconde pão

A troca de farpas mencionada por Rico ocorreu durante a gravação de um quadro para o programa de Rodrigo Faro, durante o qual a eliminada Liziane Gutierrez atribuiu adjetivos aos peões que seguem na competição. A modelo, então, afirmou que a ex de Safadão era falsa, gerando um comentário por parte do blogueiro:

- Eu não daria a plaquinha de falsa para a Mileide, eu falaria que ela é uma planta.

Mihaile, então, afirmou que estava surpresa com a posição do rapaz e disparou não ter ambição de ser amiga de todos dentro do jogo:

- Tá ótimo então! Minha gente. Ele não se enxerga, mesmo. Absurdo isso. Ele tá muito cheio de piadinhas e não fala na minha cara.

Não satisfeito, Rico ainda afirmou que a dançarina não fazia nada na casa além de cozinhar e esconder pães para que ela e seus amigos comessem. A discussão continuou até que os dois se afastassem.

Novo affair de Gui Araujo?

Gui Araujo e Marina Ferrari, aliás, parecem ter aproveitado o momento descontraído para explorarem o princípio de um romance! Enquanto os dois conversavam, a moça destacou o bom coração do influenciador e o aconselhou a usar menos a razão em alguns momentos do jogo. Gui, então, comentou sobre a possibilidade de dar uns beijos durante a noite - fazendo com que os dois falassem sobre o selinho trocado durante a última festa.

Enquanto o influenciador admitiu ter ficado com receio de que a moça tivesse se chateado com o ocorrido, Marina admitiu que tentou se afastar para evitar um maior envolvimento sentimental para com o peão:

- Você percebeu que nos primeiros dias de jogo eu tava muito solicita? Aí, daqui a pouco, eu falei que você estava muito de jogo, muito razão e coração. Aí, tentei me afastar, mas a gente não consegue se afastar. Alguns dias eu fiquei mais em dúvida e outros dias mais de chameguinho porque eu tava nuns dias de: E agora, o que eu faço? Ao mesmo tempo que gosto dele, quero evitar?

Gui, por sua vez, admitiu ter ficado com receio de ter sido mal interpretado pela moça, ressaltando que não quer extrapolar nenhum limite:

- Ontem, na hora que você me falou que eu roubei um beijo e tal, chamei o Dynho e o Mussunzinho e falei: Mano, tô me sentindo mal. A Ma falou que eu dei um beijo e tô com medo de passar um limite dela e ter me encarado mal. Não quis te desrespeitar em nada. Não quero passar o seu limite, sua barreira ou estratégia no jogo.

Os dois, então, acabaram trocando mais um beijo. Será que temos casal novo na área?

Nego do Borel

Antes de ser acusado por internautas de abusar de Dayane Mello, Nego do Borel já tinha dado o que falar ao longo da festa. Isso porque, além de admitir que a camisinha encontrada pelos peões da baia havia sido levada por ele, o cantor ainda tentou ficar com Solange Gomes.

Em conversa com Rico Melquiades, Nego foi confrontado com a possibilidade de ter pego o preservativo para usar com Dayane, afirmação que não foi negada pelo cantor. Além disso, ele também não respondeu às provocações dos colegas sobre querer se envolver com a modelo.

Depois, Nego abraçou Solange Gomes e pediu que a ex-Banheira do Gugu desse um selinho em seu rosto. A moça se negou, temendo que Borel virasse o rosto bem no momento e ganhasse um beijo na boca, mas o cantor continuou insistindo.

Não contente, o cantor ainda comentou com outros peões que tentaria ficar com Marina Ferrari - e foi alvo de piada por parte de Aline Mineiro, que disse ter ganho a disputa com nego pelo coração de Dayane. Eita!