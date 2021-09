'A Fazenda': Record apura acusação de abuso sexual por nego do Borel

25/09/2021 | 14:15



A Record anunciou que está apurando as acusações de um suposto abuso sexual por parte de Nego do Borel, um dos participantes de A Fazenda, contra sua colega de confinamento Dayane Mello na madrugada deste sábado, 25.

O assunto tomou conta das redes sociais, com frases como "Estupro na Fazenda" e "Estupro na Record" figurando entre os assuntos mais comentados no Twitter durante a manhã.

Em alguns vídeos da transmissão é possível perceber que a modelo aparentava estado de embriaguez após uma festa. Enquanto os participantes se preparavam para dormir, MC Gui comenta, ao perceber Nego do Borel na mesma cama que Dayane Mello: "Day, se você quiser ficar aí, você responde. Papo sério. Se ela não responder você sai, Nego".

Na sequência, outros confinados comentam sobre ela estar "completamente bêbada". Durante a madrugada, foi possível ouvir sons que indicavam um comportamento sexual na cama em que ambos estavam.

A equipe de Dayane Mello se pronunciou sobre a situação: "Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem! Denunciem!"

O canal, por sua vez, afirmou que tomará um posicionamento somente durante o programa que irá ao ar neste sábado: "A Record TV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite".

O Estadão entrou em contato com a equipe de Nego do Borel a respeito das acusações, mas ainda não obteve retorno até a publicação desta reportagem.

