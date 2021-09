Graciele Lacerda explica como irá engravidar de Zezé Di Camargo após vasectomia do cantor

25/09/2021 | 14:10



Graciele Lacerda sempre foi muito aberta sobre seu relacionamento com Zezé Di Camargo, e já falou diversas vezes sobre sua vontade de ter um filho com o cantor.

Em conversa com o ESTRELANDO no início do ano, a jornalista chegou a dizer que já estava se preparando para engravidar antes do início da pandemia, mas que então decidiu pausar os planos e esperar a situação melhorar um pouco.

Segundo o site Bebê Mamãe, recentemente ela entrou em detalhes com seus seguidores sobre como será o processo para engravidar, já que seu amado passou por uma vasectomia há algum tempo:

O mô é vasectomizado! Por isso faço uma coleta de óvulos e ele faz uma pulsão onde fecunda os espermatozoides no óvulo pra ele virar blastocisto (neném) e depois colocar no útero.

A expectativa de todos os fãs do casal é enorme para que essa criança chegue logo, e o próprio Zezé já chegou a dizer que provavelmente vem um pimpolho aí.