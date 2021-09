Internautas acusam Nego do Borel de abusar de Dayane Mello em A Fazenda 13 e emissora se pronuncia

25/09/2021 | 14:10



A festa que ocorreu na última sexta-feira, dia 24, dentro do programa A Fazenda 13 deixou alguns internautas revoltados! Isso porque, com base em áudios escutados através do Playplus, muitos afirmam que Nego do Borel abusou sexualmente de Dayane Mello, que ficou bêbada e precisou da ajuda das demais peoas até mesmo para trocar de roupa.

Depois de ingerir muita bebida alcoólica, Dayane acabou ficando visivelmente embriagada, não conseguindo nem mesmo vestir o pijama para dormir. Dessa forma, os participantes Rico Melquíades, Solange Gomes e Tati Quebra-Barraco tiveram que ajudá-la a se levantar e ainda trocaram suas roupas para que ela pudesse dormir. Nego, no entanto, acabou deitando na mesma cama que a moça, apesar das tentativas dos outros confinados de tirá-lo de lá.

Depois que as luzes do quarto se apagaram, as câmeras pararam de se mexer e focaram em um local que deixava a cama de Dayane fora de vista. Os telespectadores, no entanto, puderam ouvir supostos gemidos por parte de Borel, além de pedidos da modelo para que o cantor parasse de fazer algo:

É que eu tenho uma filha. Para com isso, Nego. Para com essa boca! Para com essa boca!

A situação, é claro, fez com que os internautas comentassem sobre o ocorrido nas redes sociais, resgatando momentos em que as câmeras mostravam que Dayane estava incapacitada e também de outros participantes pedido que o cantor deixasse a modelo sozinha, mostrando que ela não conseguia nem mesmo responder a perguntas simples.

Diante disso, representantes de Dayane chegaram a se pronunciar através do Twitter, condenando as ações de Borel e afirmando que já estavam buscando tomar providências:

Isso é inaceitável! Dayane completamente inconsciente e sem nenhuma faculdade de suas ações. Nada justifica! As devidas providências serão tomadas com imagens, vídeos, falas e ações de tudo que vimos, assim que conseguirmos entrar em contato com os responsáveis. Pedimos e esperamos uma ação por parte da emissora. Isso é sério! Não se calem, não silenciem. Denunciem.

Com as cobranças, a Record também acabou se pronunciando, afirmando que o caso será analisado e que um posicionamento será divulgado durante o programa deste sábado, dia 25.

A RecordTV informa que, diante dos acontecimentos desta última noite no reality A Fazenda, envolvendo o Nego do Borel e Dayane Mello, os fatos estão sendo devidamente apurados por uma equipe multidisciplinar e nos pronunciaremos no programa de hoje à noite.

Até o momento, representantes de Nego do Borel ainda não comentaram sobre o ocorrido nas redes sociais.