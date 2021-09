Ana Paula Siebert e Vicky curtem parque de diversões

25/09/2021 | 11:10



O termômetro da fofura explodiu! Ana Paula Siebert levou a filha, Vicky, de um ano de idade, ao Beto Carrero World, em Santa Catarina, e as duas protagonizaram um momento para lá encantador.

O amor é o sentimento que une as pessoas. A família é o lugar onde podemos encontrá-lo com maior intensidade e força. Foi um dia incrível!, escreveu Josiane Siebert, que também estava presente no passeio.

E detalhe, essa é a primeira ida de Vicky, fruto do relacionamento da modelo com o empresário Roberto Justus. Alguma dúvida de que a pequena se divertiu muito?