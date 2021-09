Filippi mostra projeto do Quarteirão da Educação

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/09/2021



O prefeito de Diadema, José de Filippi Júnior (PT), apresentou ontem o projeto do Quarteirão da Educação, complexo multissetorial de 12,5 mil metros quadrados futuramente instalado onde hoje funciona a Escola Municipal Ministro Francisco de Paula Quintanilha Ribeiro, no Jardim Promissão.

O conceito do Quarteirão da Educação é oferecer em um mesmo espaço os ensinos infantil, fundamental e de jovens e adultos e integrá-los a oficinas culturais e de esporte. O investimento projetado é na ordem de R$ 90 milhões, com promessa de entrega da obra no ano que vem.

A estimativa da Secretaria de Educação é acolher 260 alunos de 0 a 3 anos, 512 de 4 a 5 anos, 869 do ensino fundamental (1º ao 5º anos) e 224 da EJA (Educação de Jovens e Adultos, até a 8ª série). O projeto envolve a construção de área de teatro, estúdio audiovisual, quadras esportivas e piscinas. Haverá oficinas de artes cênicas, balé, música, ginástica artística, natação, hidroginástica e capoeira.

“O que eu mais quero é que todos os alunos e alunas da nossa cidade acordem morrendo de vontade de ir para a escola e é isso que esse projeto fará na vida das pessoas. O Quarteirão da Educação é mais uma semente plantada para o futuro de Diadema e servirá de exemplo para todas as outras escolas da cidade”, disse Filippi, que anunciou que há estudos em curso para uma segunda unidade da proposta, ainda em local não divulgado.

Secretária de Educação de Diadema, Ana Lúcia Sanches enalteceu o conceito do Quarteirão da Educação, que foge do tradicional. “Tem coisas que vão muito além do plano de governo ou das estratégias de uma administração e o Quarteirão da Educação é a prova disso. Ele é o resultado dessa energia vinda de quem acredita no futuro. Mesmo diante de cenário tão difícil, o prefeito escolheu olhar para frente e o Quarteirão é o resultado disso.”

O projeto conceitual do Quarteirão da Educação foi desenhado pela empresa Paranoá Indústria de Borracha Ltda, sediada na cidade. O valor da cooperação é estimado em R$ 87,5 mil e, como contrapartida, o governo petista cederá ao parceiro o direito de batizar um dos espaços do equipamento.

O modelo foi pensado a partir de discussões lideradas pelo ex-prefeito Mário Reali (PT), hoje hoje assessor especial de projetos estratégicos da administração petista. “Nós queremos chegar na comunidade. O povo vai subir as vielas para vir para cá para aproveitar o que lhe é de direito. Não vai mais precisar ir para o Centro. É isso que as pessoas esperam de uma gestão”, comentou Reali, que geriu a cidade entre 2009 e 2012.

Os secretários de Cultura, Deivid Couto, e de Esportes, Luciana Avelino, além da vice-prefeita Patty Ferreira (PT), do presidente da Câmara, Josa Queiroz (PT), e de demais vereadores da cidade acompanharam a solenidade. “É um quarteirão de encantamento, para pensar no presente e construir futuros”, citou Couto. “Aqui teremos a possibilidade de desenvolver muitas coisas. Não tenho dúvidas que um equipamento como esse pode fazer surgir muitos atletas profissionais”, emendou Luciana.