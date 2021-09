A sede informal do PT de Santo André

Raphael Rocha



25/09/2021 | 00:25



O PT de Santo André, que precisou vender sua icônica sede no bairro Casa Branca para custear dívidas de campanhas passadas, definiu seu novo QG. Uma quadra de futebol society na Rua Gertrudes de Lima, no Centro, virou local de reuniões políticas e de lazer de militantes da sigla. O empreendimento foi montado pelo ex-secretário de gestões do partido Arlindo José de Lima (PT). Não é raro ver figurões da legenda confraternizando no local ou até mesmo discutindo eleições – o presidente do PT estadual e ex-prefeito de São Bernardo, Luiz Marinho, recentemente publicou foto na quadra. Hoje, o diretório do petismo andreense organiza até um evento para arrecadar fundos, o Porco no Bafo e Baião de Dois, com ingresso a R$ 50 por pessoa.

BASTIDORES

Prestígio

O prefeito interino de São Caetano, Tite Campanella (Cidadania), fez falas e gestos em defesa do secretário de Educação, Fabrício Coutinho, alvo de questionamentos da Câmara. Durante ato de autorização para reforma da Emef (Escola Municipal de Ensino Fundamental) Senador Fláquer, no bairro Fundação, Tite disse que Fabrício só deixa o posto quando findar seu mandato. Entre os gestos de defesa de seu auxiliar, determinou a exoneração de Denise Pattini, diretora do Cecape (Centro de Capacitação de Profissionais da Educação) Zilda Arns.

Identificação – 1

O governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (PSDB), identificou nomes ligados ao grupo do ex-prefeiturável da cidade e atual secretário de Governo de Hortolândia, Carlos Augusto César, o Cafu, em postos destacados dentro da administração e decidiu retirá-los do Paço ou, no caso de concursados, encerrar os bônus de função gratificada a quem ainda tinha o benefício.

Identificação – 2

Entre as publicações, chamou atenção uma que envolve o vereador Agnaldo de Almeida (PL). Ele aparecia no sistema da Prefeitura de Rio Grande da Serra como feitor dentro da Secretaria de Obras e Planejamento, com função gratificada, mesmo estando como parlamentar do município. A gestão Claudinho retirou a função gratificada dele, que segue no quadro de concursados na pasta.

CPI da Enel de Diadema

O presidente da Câmara de Diadema, Josa Queiroz (PT), cobrou os vereadores para que seja enviada à mesa diretora a lista com nomes indicados pelos partidos para composição da CPI da Enel. A comissão para apurar os serviços prestados pela concessionária de energia foi aprovada por unanimidade na casa no começo do mês e ainda não teve início formal.

Volta do público

Josa disse ainda que a partir da próxima semana volta o público nas sessões na Câmara de Diadema. Haverá limitação de 20% de presença nas galerias do Legislativo. A casa estava fechada para participação de munícipes desde o começo da pandemia de Covid-19. Na semana passada, a tribuna livre voltou a ser utilizada – pelo presidente do Sindema (Sindicato dos Servidores de Diadema), Ritchie Soares.

Carta

A Acisa (Associação Comercial e Industrial de Santo André) publicou nota crítica à Câmara de Santo André, que aprovou o aumento no número de cadeiras a partir da próxima legislatura. “Enquanto representantes da classe empresarial, só podemos repudiar a atitude dos 15 vereadores que votaram a favor do aumento do número de cadeiras. A população e a classe empresarial foram muito afetadas com a pandemia e não podemos continuar pagando por tais abusos, num momento em que precisamos de apoio para manter a geração de renda e emprego. Sem contar a elevada carga tributária que já pagamos”, destaca Pedro Cia Junior, presidente da Acisa.