Lucas Surcin herda dom do pai e decreta empate do São Caetano

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



24/09/2021 | 17:14



O São Caetano chegou ao 22° jogo seguido sem vencer, aumentou o maior jejum de sua história, mas poderia ser pior. Isso porque o time saiu atrás do Atibaia, na tarde desta sexta-feira, no Estádio Anacleto Campanella, pela Copa Paulista, mas um golaço de falta do volante Lucas Surcin, no fim do jogo, determinou a igualdade por 1 a 1.

Filho de Marcelinho Carioca, o camisa 19 do Azulão cobrou com perfeição, mostrando que herdou o dom do pai, um dos maiores especialistas na função na história do futebol brasileiro.

Com o resultado, o São Caetano somou seu segundo ponto no Grupo 4 da Copa Paulista, mas segue na lanterna. Já o Falcão chegou aos cinco, na vice-liderança da chave.

O São Caetano começou bem melhor o duelo e antes dos dez minutos já havia desperdiçado duas grandes chances, uma em cabeçada de Rato e outra em chute de Portuga - ambas saíram rente à trave.

O duelo seguiu com o Azulão comandando as ações, mas foi o Atibaia que balançou as redes. Aos 40 minutos, Rafael Rosa cobrou falta no ângulo do reestreante goleiro Luiz, que só observou: 1 a 0.

Antes do intervalo, Christiano quase igualou, em falta cobrada de longe, mas Christofer espalmou. Para a segunda etapa, Max Sandro manteve a equipe, mas aos poucos passou a trocar peças, em busca de salvar pelo menos um ponto.

E depois de muito batalhar, conseguiu. Aos 43 minutos, Lucas Surcin cobrou falta no canto do goleiro, surpreendendo o camisa 1 do Atibaia e igualando a partida, para festa de todos os jogadores do Azulão, que correram para abraçar o filho do Pé de Anjo.

Nos acréscimos, Livinho ainda fez grande jogada, passou por quatro adversários, mas ao tentar fintar o quinto acabou desarmado.