Sabrina Sato muda o visual para acompanhar semana de moda internacional

24/09/2021 | 17:10



Sabrina Sato aproveitou que já tem data marcada para desembarcar na França porque vai acompanhar a semana de moda internacional para chegar na capital francesa com uma mudança no visual.

Isso mesmo, a apresentadora decidiu dar uma inovada nas madeixas e deu uma boa cortadinha em seus fios. Além disso, Sabrina Sato também preferiu assumir de vez as suas cores naturais nas raízes de seus cabelos.

- Eu amo mudar e não me importo em cortar, pintar ou radicalizar meus fios. Eu gosto de me reinventar em cada trabalho, e agora uma nova fase virá junto com esse visual mais escuro, com o corte mais curtinho para facilitar a vida.

E vamos combinar que ela apostou e ficou realmente linda com esse novo visual, não é mesmo!?