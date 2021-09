Tribunal do júri no DF condena mulher por feminicídio a 18 anos de prisão

24/09/2021 | 15:14



O Tribunal do Júri de Santa Maria, no Distrito Federal, condenou nesta sexta-feira, 24, Wanessa Pereira de Souza pelo assassinato da companheira, Tatiana Luz da Costa Faria. A pena imposta à ré é de 18 anos e 9 meses de reclusão em regime inicial fechado e ela não poderá recorrer em liberdade.

No julgamento, os jurados reconheceram três qualificadoras apontadas pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios: feminicídio, motivo fútil e emprego de fogo.

O crime ocorreu em 23 de setembro de 2019, em Santa Maria. Tatiana queria se separar, mas Wanessa não aceitava o fim do relacionamento, diz a Promotoria.

A ré ateou fogo no apartamento onde morava com Tatiana, que teve 90% do corpo queimado, passou uma semana internada, mas não resistiu aos ferimentos. A Promotoria avalia a possibilidade de recorrer da sentença solicitando o aumento da pena.

De acordo com a Promotoria, trata-se de uma das primeiras condenações de uma mulher por feminicídio no Brasil.

"O objetivo da lei que tipificou o crime de feminicídio é manter as mulheres seguras em suas próprias casas e em seus relacionamentos de afeto, além de propiciar o aumento de pena para desestimular a prática de crimes tão odiosos. Isso independe do gênero do agressor ou da orientação sexual deste e da própria vítima", afirmaram os promotores de Justiça Jullyer Milanez e Jorge Mansur sobre a condenação.