'A Fazenda 13': após uma semana, Medrado desiste do programa

24/09/2021 | 14:13



A participante Fernanda Medrado desistiu de A Fazenda 13 e pediu para sair do reality nesta quinta-feira, 23. Com isso, ela perdeu o carro que tinha conquistado em uma atividade no confinamento rural.

Além disso, Fernanda terá de devolver parte do cachê recebido e não terá direito a remuneração das ações publicitárias realizadas nos últimos dias. A informação da saída da cantora foi confirmada por Adriane Galisteu durante o programa ao vivo.

"Agora há pouco, a Medrado bateu o sino e, realmente, decidiu deixar A Fazenda 13. Vai entender essas coisas, o sonho dela era estar aqui. Quando falo que nós somos o nosso pior inimigo, é a maior verdade do mundo. Vai saber, cada um com os seus bichos", afirmou .

Em nota divulgada nas redes sociais, a equipe da artista pediu a compreensão dos fãs. "O psicológico dela estava muito abalado e isso interferiu muito nessa decisão", pontuou. "

"Saúde mental não é brincadeira. Pedimos que respeitem a decisão da Medrado, era um grande sonho, ela teve que ser muito corajosa para desistir. Ela vai ficar bem. Esse momento é de amor e acolhimento", continuou a equipe na legenda do post .

Segundo o jornalista Flavio Ricco, do R7, Lary Bottino vai entrar no lugar de Fernanda. O Estadão entrou em contato com a Record para confirmar a notícia e a emissora comunicou que: "As informações mostradas no programa são as disponíveis no momento".