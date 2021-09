Obituário - 25 de setembro de 2021

Ademir Medici



25/09/2021 | 00:13



SANTO ANDRÉ

Francisco Bertoldo de Almeida, 92. Natural do Estado do Ceará. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria José Pivetta Cavallini, 88. Natural de Laranjal Paulista. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21. Memorial Planalto.

Cleyde Faliosa, 84. Natural de Americana (São Paulo). Residia na Vila Pires, em Santo André. Dia 21. Memorial Planalto.

Osvaldo Francisco Alves, 81. Natural de Formiga (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Aldenice Maria de Andrade, 79. Natural de Vitória de Santo Antão (Pernambuco). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Madalena Gomes de Oliveira, 78. Natural de Charqueada (São Paulo). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

Francisco Almeida de Macedo, 74. Natural de Granjeiro (Ceará). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Luiz Antonio Defabio, 66. Natural de Descalvado (São Paulo). Residia no Jardim Alzira Franco, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lenir Inácio, 65. Natural de Irapuã (São Paulo). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.



SÃO BERNARDO

Honório Bianchini, 97. Natural de Itatiba (São Paulo). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 21. Crematório Vila Alpina.

Maria Conceição Flores Mansur, 92. Natural de Bela Vista (Mato Grosso). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Francisca Alves da Costa, 92. Natural do Estado do Rio Grande do Norte. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Juan Terron Galvez, 90. Natural de Espanha. Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério do Baeta.

Maria Lucidia Silva Basselar, 86. Natural de Magalhães de Almeida (Maranhão). Residia no Parque Veneza, em São Bernardo. Dia 21. Memorial Phoenix.

Josefa Nascimento dos Santos, 82. Natural do Rio Real (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Benedito Vieira Cardoso, 82. Natural de Ibiúna (São Paulo). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Maria Albertina da Conceição Silvério, 77. Natural de São Joaquim do Monte (Pernambuco). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Sérgio Santa Clara, 73. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Zanzalá, Distrito de Riacho Grande, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Marcos Antonio Araujo, 64. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 21. Jardim da Colina.

Francisca Maria da Silva, 58. Natural de Santa Cruz do Piauí. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Edinaldo Rodrigues de Oliveira, 52. Natural de Queimadas (Bahia). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Cemitério dos Casa.

Mauricio Ribeiro, 50. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 21. Cemitério dos Casa.

Jonnas Augusto Mendes Lopes, 27. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 21, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.



SÃO CAETANO

Lúcia de Fátima da Silva, 63. Natural de Bom Sucesso (Minas Gerais). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 21, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Terezinha Lázara de Oliveira, 62. Natural de São Caetano. Residia no bairro Fundação, em São Caetano. Dia 21. Cemitério Municipal de Cabreúva (São Paulo).



D I A D E M A

Rita Marceonila Fernandes, 85. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Pereira dos Santos, 83. Natural de Sem Peixe (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.

Ademir Cortinoves, 60. Natural do Alto do Paraná. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 21, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Rita de Cássia Justino Rosa da Silva, 57. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Itapura. Dia 21. Cemitério Municipal de Diadema.



M A U Á

Maria Aparecida Rocha, 63. Natural de Igaci (Alagoas). Residia na Vila Feital, em Mauá. Dia 21, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, em São Paulo, Capital.