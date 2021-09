Madonna entrega conversa com Britney Spears e fala sobre a filha: Ela é muito mais talentosa do que eu

24/09/2021 | 14:10



Mais que amigas, friends! Madonna entregou, em conversa com o Entertainment Tonight, que fez questão de ligar para Britney Spears quando ficou sabendo da confirmação de seu noivado - e que está tentando acompanhar de perto a luta judicial da colega pelo fim de sua tutela.

Durante a conversa, a loira comentou sobre o assunto da ligação, que havia ocorrido há pouco tempo, e admitiu se preocupar com o estado emocional da amiga - além de se declarar por ela e se mostrar ansiosa para seu casamento:

- Eu estava apenas checando como ela estava e parabenizando-a por seu casamento. Ou seu futuro casamento. Eu a amo!

Além disso, Madonna também falou sobre a carreira de uma de suas filhas, Lourdes Leon, que fez sua estreia nos tapetes vermelhos durante o MET Gala 2021 usando um conjunto Moschino by Jeremy Scott, que brilhava com enfeites de lantejoulas na cor fúcsia.

A jovem também estará no desfile anual da marca de lingerie Savage X Fenty, de Rihanna, cuja terceira edição chega ao catálogo da Amazon Prime Video nesta sexta-feira, dia 24. No trailer da produção, Lourdes surge vestindo um conjunto de lingerie de látex na cor azul-petróleo.

Diante do sucesso de estreia da moça de 24 anos de idade, a mãe-coruja se derreteu e destacou o talento natural de Leon:

- Tudo é possível para ela. Ela é muito mais talentosa do que eu era, ou sou. Estou muito orgulhosa dela.

Por fim, a eterna Rainha do Pop ainda comentou sobre a estreia do documentário Madame X, que deve contar uma parte de sua história. No depoimento, Madonna dá alguns spoilers sobre o que os fãs poderão ver na produção, que estreia no dia 8 de outubro no serviço de streaming norte-americano Paramount+:

- Provocação, política, espiritualidade, família. Tudo! Artes magníficas, aspectos idealistas, dança incrível, música incrível?