Guarani terá força máxima para buscar 6º jogo invicto e tentar entrar no G4

24/09/2021 | 14:10



Invicto há cinco jogos, o Guarani tem mais uma chance de entrar no G4 - a zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. O técnico Daniel Paulista terá força máxima para o confronto diante do líder Coritiba neste sábado, às 21 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela 26.ª rodada.

Sem suspensos ou novos jogadores lesionados, o treinador deve repetir a mesma escalação da vitória sobre o Remo por 2 a 0. Artilheiros do time, Régis e Bruno Sávio estão confirmados. O primeiro fez oito gols e o segundo anotou sete. São 15 gols dos 36 marcados pelo clube paulista, dono do segundo melhor ataque da Série B, atrás apenas do Botafogo (37).

O atacante Maxwell, porém, segue fora. Ele cumpre quarentena após testar positivo para a covid-19. O lateral-direito Samuel Santos pode ser relacionado, uma vez que vem treinando com o time. Já Diogo Mateus segue fora em processo de transição.

O Guarani, quinto colocado com 41 pontos, a três do G4, conta com os seguintes jogadores pendurados: Carlão, Eliel, Lucão do Break, Mateus Ludke, Rafael Martins e Thales.

O time que deve começar jogando em Curitiba é Rafael Martins; Mateus Ludke, Thales, Ronaldo Alves e Bidu; Bruno Silva, Rodrigo Andrade e Régis; Bruno Sávio, Júlio César e Júnior Todinho.