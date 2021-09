Cissa Guimarães revira o baú e homenageia o filho caçula

24/09/2021 | 13:11



Cissa Guimarães usou as suas redes sociais nesta sexta-feira, dia 24, para compartilhar algumas fotos ao lado de seu filho, Rafael Mascarenhas, que morreu em 2010 em um acidente de skate.

Caso você não saiba, o jovem que morreu aos 18 anos de idade foi atropelado no Túnel Acústico no Rio de Janeiro e em forma de homenagem por conta do aniversário, Cissa acabou revirando o baú.

Hoje é dia de Rafa! Te celebro TODOS os dias meu amor, mas hoje é o dia da tua chegada nesse plano, é um dia de celebrar com infinita gratidão a tua vinda pra nós e tudo que você nos deu no tempo que esteve aqui.Te celebro com todo amor e gratidão, você é infinito e eterno! Abençoado seja o dia 24 de setembro que você veio! Salve, Rafael! Viva, Rafa! Parabéns, Rafiusk! Por tudo... e sempre... juntos no Sagrado Amor!