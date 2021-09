Aos 63 anos de idade, Sharon Stone faz topless na praia

24/09/2021 | 13:10



A musa do Instituto Selvagem mostrou que está com tudo! Na última quinta-feira, dia 23, Sharon Stone aproveitou as férias para pegar um bronze no sul da França. A atriz, de 63 anos de idade, estava acompanhada dos amigos e não se acanhou ao tirar o maiô azul para fazer topless na praia.

No maior estilo, Sharon encostou o corpo nas rochas que haviam perto do mar e fumou o cigarro com os seios à mostra. Uma vez sedutora, sempre sedutora, não é mesmo?!