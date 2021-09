Ela disse sim! Mirela Janis anuncia noivado com Yugnir Ângelo e mostra alianças

24/09/2021 | 13:10



Mirela Janis e Yugnir Ângelo estão noivos! É isso aí: depois de chocar os fãs ao anunciarem o término do namoro e reatarem a relação pouco depois, os ex-Power Couple Brasil 5 decidiram dar um passo a mais no relacionamento - com direito a pedido romântico e tudo!

A influenciadora deu as boas novas através do Instagram, publicando uma foto na qual aparece abraçada com o agora noivo e mostra o anel que recebeu dele. Além disso, ela também publicou cliques de um jantar romântico preparado pelo amado horas depois do pedido:

Fui pega de surpresa no meio do trabalho de hoje... Agora sim é oficial. Eu disse sim!! Te amo, Yugnir. Sem palavras pra tudo isso...

Yugnir, por sua vez, compartilhou em suas redes sociais um vídeo do momento em que pediu a mão da ruiva. Na legenda, ele escreveu:

Hoje foi um dia especial na minha vida, no qual pedi a Mirela em noivado. Que Deus nos abençoe e que seja pra sempre. Que nossa vida juntos seja entregue nas mãos de Deus. Estou muito feliz por tudo que está acontecendo na minha vida e por toda essa mudança. Acredito que tudo tem seu tempo e todas as coisas são no tempo de Deus e está sendo assim comigo. Escolhi viver minha vida com você, Mirela!

O pedido, inclusive, ocorreu de um jeito para lá de fofo, conforme mostrado por Mirela nos Stories do Instagram. Enquanto ela estava em uma sessão de fotos, Yugnir surgiu carregando um buquê de rosas vermelhas e acompanhado por um homem que tocava um saxofone. Ele, então, começou o discurso:

- Vim agradecer pelo voto de confiança que você me deu. Sei que não foi fácil, sei que tem o julgamento das pessoas na internet, você trabalha com isso. Vim agradecer e mostrar que eu realmente tenho muito amor por você e quero para sempre você na minha vida. Quer casar comigo?

Nesse momento Janis, que acreditava que só estava recebendo flores de maneira romântica, solta o celular com o qual estava gravando e parece não acreditar na situação. Logo em seguida, ela aceita e troca alianças com o amado!

Na sequência, a ruiva ainda mostrou um jantar romântico na areia com vista para o mar, com direito a caminho iluminado por velas e mais música de saxofone! Aí sim, não é mesmo?