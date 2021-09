Nas Maldivas, Cleo exibe corpão em look ousado e marido dispara: Gata! Gostosa

24/09/2021 | 12:11



Nada basiquinha! Cleo aproveitou que está curtindo a lua de mel nas Maldivas com o empresário Leandro D'Lucca e ousou no look para ir jantar com o maridão. Na última quinta-feira, dia 23, ela usou as redes sociais para mostrar o modelito e arrancou elogios.

Nos cliques, a atriz aparece usando top e microssaia brilhantes, com uma abertura lateral que mostrava que a Cleo dispensou a calcinha.

Linda! Gata! Gostosa!, comentou Leandro.

Curtiram? Usariam?