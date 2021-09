Após susto e cirurgia de emergência, Patrícia Poeta comemora primeira caminhada

24/09/2021 | 12:11



Como você viu, Patrícia Poeta acabou passando por uma cirurgia de emergência nas amígdalas e revelou anteriormente que ficou até com o rosto desfigurado, mas que passa bem.

E na manhã desta sexta-feira, dia 24, a apresentadora compartilhou uma foto em suas redes sociais comemorando a primeira caminhada após todo o susto que sofreu.

Na foto, Patrícia Poeta aparece de máscara de proteção dando uma passeada com seu cachorrinho. Já na legenda da publicação, a jornalista revelou que no próximo sábado, dia 25, ela estará de volta ao É de Casa.

Depois dos últimos acontecimentos, a primeira caminhada a gente nunca esquece? Fui liberada para andar! Amanhã, vou poder trabalhar. Vida normal (com exercícios, comida normal, sol e por aí vai?) só em outubro. No problema? Seguimos comemorando cada conquista por aqui. Uma ótima sexta pra todos! E até amanhã no É de Casa.