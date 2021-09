Desistência de Fernanda Medrado e retorno de Nego do Borel agitam noite em A Fazenda 13

24/09/2021 | 12:10



A madrugada desta sexta-feira, dia 24, foi agitada dentro da sede de A Fazenda 13! Isso porque, não bastasse a própria eliminação da roça para acirrar os ânimos dos confinados, a participante Fernanda Medrado acabou deixando o reality show.

Sesde a última quarta-feira, dia 22, Medrado já havia tocado o sino que sinaliza a vontade de deixar o confinamento duas vezes. Em ambas as situações, ela havia conversado com a equipe de apoio psicológico do programa e retornado para a sede. Ao fim da tarde da última quinta-feira, dia 23, no entanto, a participante tocou o sino mais uma vez - e acabou deixando a competição de modo definitivo.

A notícia foi dada aos peões através de uma mensagem escrita enviada pela produção do programa, que foi lida aos demais confinados pela fazendeira da semana, Erika Schneider. Na mensagem, todos foram informados que desistir da competição implica em perder tanto o cachê quanto os prêmios adquiridos nas dinâmicas:

- A participante Fernanda Medrado desistiu da competição por livre e espontânea vontade. Com isso, ela deixa de receber o seu cachê e prêmios ganhos no programa, inclusive, o carro. Vocês devem organizar imediatamente todos os pertences e roupas da Medrado no baú, mala e frasqueira e colocar no closet.

Com isso, Erika Schneider e Dayane Mello foram até o quarto para organizar os pertences da cantora. Mas, se as duas mostraram empatia ao cuidarem das coisas da ex-colega de confinamento, teve quem parece ter ficado feliz com a desistência da cantora. Isso porque Gui Araujo confidenciou, em conversa com Dynho Alves, que Erasmo Viana e MC Gui se recusaram a tentar fazer com que Medrado mudasse de ideia sobre sair do programa.

- Eu pedi ajuda para eles e os caras 100% do tempo olhando eu tentando segurar ela. Falei: Mano, me ajuda aqui [a segurar Medrado], por favor. Os dois olharam pra mim e falaram: Eu não. Isso pra mim é frescura. Quem quer sair, mete o pé. Quem quer sair fora mesmo, vai e desiste. Pelo menos é um a menos. Os dois falaram isso.

Do lado de fora, a equipe da cantora publicou uma nota em suas redes sociais, pedindo que os internautas respeitem e apoiem Medrado nesse momento de maior sensibilidade emocional:

Infelizmente, a Medrado desistiu do jogo. O psicológico dela estava muito abalado e isso interferiu nessa decisão. Pedimos a compreensão de todos vocês. Ela precisa de muito amor e apoio nesse momento. Obrigado por tudo, biscoiteiros! Equipe Medrado.

Permanência de Nego do Borel

Enquanto isso, parece que Gui Araújo vai precisar aumentar sua lista de aliados de agora em diante - isso porque, depois que o influenciador aumentou a inimizade com Nego do Borel ao indicá-lo para a primeira roça, ele teve que lidar com as provocações do cantor, que voltou da eliminação como o mais votado do público para permanecer na casa.

Eufórico, o peão voltou para a sede sem camisa e ainda protagonizou uma dancinha da vitória, sem deixar de provocar o adversário, que foi um dos únicos a não parabenizar o rapaz pelo retorno. Com isso, Nego fez questão de passar por Gui fazendo passinhos e pulando de alegria enquanto repetia: Deus é bom.

Nas redes sociais, internautas ainda apontaram a insatisfação do ex-affair de Anitta.

Será que agora o feno vai realmente pegar fogo?