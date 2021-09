Tom Felton, estrela de Harry Potter, é hospitalizado após desmaiar em jogo de golfe com celebridades

24/09/2021 | 11:10



Alguém conjura o patrono que temos uma situação de emergência aqui! Na última quinta-feira, dia 24, os fãs de Harry Potter ficaram desesperados após Tom Felton, intérprete de Draco Malfoy, passar mal no torneio de golfe.

O ator, de 34 anos de idade, estava participando do evento com outras celebridades em Wisconsin, nos Estados Unidos, quando desmaiou e foi socorrido pelos médicos, deixando o campo deitado em uma espécie de maca. De acordo com o jornal The Independent, o ator estava consciente, mas confuso, por isso, foi internado no hospital local.

O Tom Felton passar mal não é a notícia que estava esperando no dia seguinte ao aniversário dele. Espero que ele esteja bem, escreveu um fã.

Estamos com você, Tom. Você é forte, te amamos e vai ficar tudo bem, comentou outro.