Gabriel Medina faz acordo milionário com a mãe para colocar fim na briga em família

24/09/2021 | 10:10



Gabriel Medina está de visual novo! Yasmin Brunet, esposa do atleta, compartilhou um vídeo em seu Instagram Stories na noite da última quinta-feira, dia 23, em que mostra o surfista de cabelo raspado:

- Tem gente de cabelo novo novo. Ele endoidou de vez, falou: Vou raspar, dane-se. Está gato.

Vale lembrar que, recentemente, Gabriel Medina se tornou tricampeão mundial de surfe. No entanto, um dia depois da vitória, Simone, mãe do atleta, decidiu fechar o instituto dele em Maresias, cidade do litoral de São Paulo.

Agora, segundo informações do colunista Leo Dias, o surfista fez um acordo milionário com a própria mãe para ter paz e tentar acabar com a briga em família. Além de dinheiro, Medina ainda dividiu imóveis com ela.

O colunista afirma que, de acordo com amigos próximos do atleta, ele está feliz em ter colocado um fim nesta situação com a mãe. Este acordo e o rompimento entre os dois, por sua vez, teriam contribuído para deixar Simone mal vista em Maresias.