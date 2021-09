Xuxa Meneghel esbanja boa forma ao posar cobrindo os seios com as mãos

24/09/2021 | 09:10



É exemplo de autoestima que você quer? Então aqui está! Aos 58 anos de idade, Xuxa Meneghel decidiu colocar o amor próprio em prática ao compartilhar um vídeo que compila momentos de uma viagem para Aruba ao lado de Junno Andrade. Até aí, tudo normal, né?

Acontece que, entre os registros escolhidos pela eterna Rainha dos Baixinhos, está um clique no qual ela posa contra a luz do pôr do sol - e aparece topless, esbanjando boa forma e cobrindo os seios com a mão!

Uau!