Bruna Marquezine escolhe look ousado para jantar em Paris

24/09/2021 | 09:10



Quem pode, pode... Nada como aproveitar as férias em Paris, não é mesmo? Bruna Marquezine, de 26 anos de idade, está na França com a família e ousou no look para jantar na famosa Cidade Luz. Na última quinta-feira, dia 23, a atriz usou as redes sociais para mostrar o modelito escolhido e dividiu opiniões na web.

Eu achei linda, mas só consegui pensar em como se lava e passa essa blusa, brincou uma seguidora.

Achei que estava presa na toalha de mesa, comentou outra.

O que vocês acharam? Vale lembrar, que Marquezine vem mostrando vários momentos da viagem e está hospedada na região de Champs-Elysées, com diárias de hotel que custam até 40 mil reais. Ui!