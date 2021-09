Anitta participa do Billboard Latin Music Awards e tieta Camila Cabello

24/09/2021 | 09:10



Ela está toda internacional! Anitta não para de arrasar nos eventos gringos e, desta vez, não foi diferente. Na noite da última quinta-feira, dia 23, a cantora participou do Billboard Latin Music Awards, evento que celebra os melhores artistas latinos do ano, e passou pelo tapete vermelho esbanjando charme com o vestido florido e a peruca ruiva.

E não parou por ai! Nos bastidores da premiação, que rolou na Flórida, nos Estados Unidos, a intérprete de Girl From Rio ainda aproveitou para tietar Camila Cabello, com quem se apresentou no Brasil em 2018. Um verdadeiro encontro de musas, não é mesmo?!