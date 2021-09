Pabllo Vittar apresenta Bang, Bang e Paulo Gustavo é homenageado no MTV MIAW; saiba tudo o que rolou no evento!

24/09/2021 | 01:10



O MTV MIAW 2021 rolou na última quinta-feira, dia 23, e celebrou diversos ícones da geração atual. Neste ano, a quarta edição da premiação esteve sob o comando de Pabllo Vittar e Rafael Portugal - que arrasaram nos lookinhos criativos. Além de contar com a presença ilustre de artistas que amamos, como Luísa Sonza, Manu Gavassi, Lucas Lima... E tem mais! O saudoso Paulo Gustavo foi homenageado com o Transforma MIAW LGBTQIAP+, recebido por Thales Bretas em memória do ator. E claro, Sonza e Vittar lideraram a lista de indicações com nove nomeações, já Anitta concorreu em oito categorias. A seguir, confira tudo o que rolou no evento!

Deve ser horrível dormir sem ela! Manu Gavassi abriu a premiação com a nova música Subversiva. A cantora fez bonito e entregou tudo em uma performance para lá de charmosa, que contou com a participação do maridão de Sandy, Lucas Lima, e também Lucas Silveira, da banda Fresno. Curtiram?

O que fica é saudade! Thales Bretas, viúvo do Paulo Gustavo, subiu ao palco para receber o prêmio Transforma LGBTQIAP+ em nome do saudoso ator. Hoje eu lido com a perda desse homem incrível, pai dos meus filhos, que apostou em mim para construir o que temos de mais bonito e preciso: a nossa família. Sinto muita saudade e angustia por não poder continuar essa projeto de vida da forma como sonhamos. Mas eu quero honrar todo esse esforço dele e inspirar outras pessoas a se exporem. O amor move montanhas, mesmo. Espalhem amor e respeito, porque o mundo precisa demais!, discursou. Emocionante, não é mesmo?!

Ludmilla surgiu toda poderosa e jogou o bumbum para cima ao som de Rainha da Favela. E não parou por aí! A cantora também levou o prêmio de Hino do Ano. Alguma dúvida de que ela arrasa?

Avisa o segurançaaaaa que a noite é dela! Pabllo Vittar não só arrasou como apresentadora, ao lado de Rafael Portugal, mas também levou todos os prêmios para casa. A musa conquistou categorias importantes, como Álbum do Ano, Artista Musical, Hitmaker Absurdo. E não parou por aí! Além de arrasar nas trocas de looks, Pabllo entregou tudo nas performances de Bandida, Zap Zum - e ainda cantou pela primeira vez Bang Bang.

O mood sofrência estava on! Luísa Sonza soltou a voz com o hit Penhasco e deixou a galera de casa emocionada!

E não pense que Manu Gavassi foi embora de mãos abanando, não. A musa conquistou duas estatuetas nas categorias de Fandom Real Oficial e Girl Boss. Chique, né?! Além disso, Manu encontrou Luísa Sonza nos corredores e as duas protagonizam uma cena hilária, onde trocavam elogios sobre os looks bafônicos e prometiam fazer um feat. Será que essa parceria vai rolar? Já queremos fazer parte dessa amizade pop!

Anitta, que teve oito indicações na premiação, levou a estatueta de Melhor Clipe com Girl From Rio.Já Juliette conquistou um dos maiores prêmios da noite: Ícone Miaw. Poderosa!

Por fim, assim como Paulo Gustavo, o rapper Emicida também foi homenageado e recebeu o prêmio Transforma MIAW Antirracismo!