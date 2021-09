Consórcio inicia debate com vereador para avanço sobre readequação tributária

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



24/09/2021 | 02:18



O secretário executivo do Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, Acácio Miranda, conversou ontem com o vereador Julinho Fuzari (DEM), de São Bernardo, para levar adiante pleito do democrata para que a entidade capitaneie estudo sobre a readequação tributária, projetando para redução de impostos, como forma de retomada da economia no pós-pandemia.

No começo da semana, Fuzari protocolou na entidade ofício solicitando a instalação de uma frente parlamentar para fomentar esse debate, com representantes de cada uma das sete cidades, além de figuras técnicas do colegiado. Acácio reforçou que o tema será conduzido ao GT (Grupo de Trabalho) de presidentes de Câmara da região, com encontro agendado para daqui 15 dias.

“Avalio que foi um encontro bastante produtivo porque houve avanço. Senti que gostaram da apresentação e entenderam que a pauta é positiva. A ideia é que possamos ter retomada da economia na região mais rápida possível e que a gente possa resgatar emprego e renda”, comentou Fuzari, que disse também ter pedido a Acácio a viabilidade de transformar o Consórcio em ponte entre microempreendedores e comerciantes com instituições financeiras de crédito. “É ir além da questão só de readequação dos impostos municipais, como (ajuste na) tabela do ISS (Imposto Sobre Serviços). É fazer o Consórcio servir de instrumento para criar mecanismo para o microempreendedor, para o comerciante, que eles consigam ter acesso mais rápido ao Banco do Povo ou qualquer linha de crédito para que consiga avanço neste momento de dificuldade.”

Julinho Fuzari já se reuniu com o vereador Beto Vidoski (PSDB), em São Caetano, e disse que dialogou com o vereador Professor Jobert Minhoca (PSDB), de Santo André, para tornar o movimento regional.