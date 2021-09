Santo André inicia preparativos para ações do Natal Solidário

Da Redação



24/09/2021 | 05:31



O FSS (Fundo Social de Solidariedade) de Santo André apresentou ontem as atividades do Natal Solidário. Os preparativos foram anunciados para representantes das entidades sociais em evento no Salão Burle Marx, com a presença da primeira-dama e presidente do órgão, Ana Carolina Barreto Serra.

“É uma tranquilidade saber que com a vacina a gente pode voltar pouco a pouco se reunir. Mesmo com esse período longe, nunca paramos de ajudar o próximo, muitos precisaram remanejar as atividades, e com a gente não foi diferente. A pandemia nos trouxe aprendizados, um deles é a resiliência e a capacidade de nos readaptarmos. Seguimos nos unindo para continuar trazendo um bom trabalho para a nossa gente e para a nossa cidade”, destacou Ana Carolina.

Com o tema Doar é um Ato de Amor, a campanha de arrecadação terá início no dia 18 de outubro. Os munícipes podem doar alimentos não perecíveis, brinquedos, panetones, balas e pirulitos. Os itens podem ser entregues nas Lojas Solidárias nos shoppings ABC, Atrium, Grand Plaza e Shoppinho Santo André, além dos pontos de vacinação drive-thru (Carrefour Vila Humaitá, Craisa, Estádio Bruno José Daniel e Auto Shopping Global) e o Banco de Alimentos, localizado na Avenida dos Estados, 2195.

Neste ano o evento contará também com a Feira do Natal Solidário, nos dias 11 e 12 de dezembro, no estacionamento do Paço. A feira seguirá todos os protocolos de segurança e contará com tendas gastronômicas, beer trucks, música ao vivo, espaço infantil com brinquedos, tendas de artesanato e roupas, administradas pelas entidades sociais. A entrada será 1 kg de alimento não perecível.