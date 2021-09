Três locais são lacrados por desrespeitar regras sanitárias

Da Redação



24/09/2021 | 05:30



Três estabelecimentos comerciais foram fechados ontem em Santo André e São Bernardo por desrespeitarem às normas sanitárias e perturbação do sossego durante a pandemia da Covid.

Em São Bernardo a GCM (Guarda Civil Municipal) interditou dois espaços conhecidos por possuir no seu histórico a organização de festas irregulares e pancadões. Um dos locais é um adega, localizada na Rua Ieda Luiza de Souza, no Sítio Bom Jesus. O estabelecimento, nos últimos meses, vinha sendo utilizado para realização de festas irregulares durante a madrugada. Em agosto, cerca de 300 pessoas chegaram a ser dispersadas do local na Operação Noite Tranquila.

Ainda em São Bernardo, a GCM fechou uma tabacaria situada no Jardim Laura. O estabelecimento também vinha descumprimento decretos municipais ao funcionar fora do horário permitido (das 6h às 22h), promover aglomeração e ainda registrar ocorrências de perturbação do sossego.

Segundo o secretário de Segurança Urbana de São Bernardo, coronel Carlos Alberto dos Santos, as ações de ontem tiveram como objetivo manter a ordem pública, combater o barulho excessivo, coibir o comércio informal, além de garantir a segurança dos munícipes. “Temos atuado com total rigor para fechar os estabelecimentos que descumpram qualquer norma de restrição”.

Em Santo André, a Prefeitura, por meio do Departamento de Controle Urbano da Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego, interditou a Burger Bits, localizada na Avenida Dom Pedro I, 110, na Vila Pires. A ação foi realizada por causa da ausência de alvará de funcionamento para a atividade exercida e de AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros). Além disso, ocorreram repetidas reclamações de perturbação de sossego e desrespeito às recomendações para controle da pandemia.