São Caetano tenta encerrar jejum de 21 jogos sem vencer

23/09/2021 | 21:59



O São Caetano tenta hoje colocar um ponto final à pior série de jogos de sua história. Há 21 partidas sem vencer, sendo 16 derrotas e cinco empates por três campeonatos diferentes (Série D do Brasileiro de 2020 – com direito a maior goleada sofrida em seus 31 anos, 9 a 0 para o Pelotas-RS, dentro de casa –, Paulistão e Copa Paulista de 2021), o Azulão recebe o Atibaia, às 15h, no Estádio Anacleto Campanella. O último triunfo foi há quase um ano, em 18 de outubro do ano passado, quando fez 2 a 1 sobre o Joinville, pela Quarta Divisão nacional.

Com um empate e um revés até aqui nesta Copa Paulista, o São Caetano projeta vencer pela primeira vez na tentativa de deixar a lanterna do Grupo 4, posição que ocupa com apenas um ponto conquistado (no 1 a 1 com a Portuguesa).

“Realmente após a estreia criamos uma expectativa muito grande para a segunda partida. Infelizmente não deu certo o que planejamos para o jogo, até tivemos chance de abrir o placar no pênalti (desperdiçado por Marcelinho) e, logo em seguida, sofremos um gol que acabou atrapalhando um pouco. No segundo tempo não jogamos bem e sofremos mais dois gols”, recordou o técnico Max Sandro, que afirmou estar ciente do tabu azulino “Os atletas e nós sabemos desse tempo grande sem vencer e também estamos ansiosos para quebrar esse jejum.”

Sem confirmar nomes, o comandante declarou que o time que enfrentou o Taubaté deverá sofrer mudanças. “Vamos fazer algumas alterações para melhorar o nosso rendimento”, concluiu o treinador são-caetanense.

A expectativa é pelas reestreias do goleiro Luiz e do zagueiro Max, dois dos mais experientes jogadores do elenco azulino. Ventila-se ainda a possibilidade de o atacante Livinho, que entrou no intervalo em Taubaté, ser utilizado desde o início.

NOVIDADE

A diretoria anunciou a contratação do atacante Josué, 22 anos. O jogador iniciou na base do Nacional, passou pelo sub-20 do Palmeiras e defendeu ainda Luverdense-MT, Portuguesa Santista e Taubaté, seu último clube. Ele deverá estar à disposição para hoje.

Preparador de goleiros do time sub-20 azulino morre de câncer

O Azulão sofreu um baque extracampo anteontem. Após dias lutando pela vida, o preparador de goleiros da equipe sub-20, Evandre Silva Mazerino, morreu, vítima de câncer.

“Toda a diretoria, comissão técnica, funcionários e atletas prestam os mais sinceros sentimentos de solidariedade à família e amigos”, publicou, em nota, o São Caetano. Nas redes sociais, Água Santa e São Bernardo FC postaram mensagens de solidariedade e pesar

Mesmo abalado, o time foi a campo ontem à tarde pelo Estadual da categoria (acompanhado de uma faixa homenageando o profissional com seu nome e a frase “eternamente em nossos corações”) e venceu com propriedade o Santos, por 3 a 1, no CT Rei Pelé. Aliás, o segundo gol, assim como havia acontecido na semana passada, contra o EC São Bernardo, foi marcado de antes do meio de campo, novamente pelo volante Vitão.