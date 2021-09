Santo André ultrapassa 1 milhão de fármacos aplicados

Anderson Fattori



24/09/2021 | 05:36



Santo André ultrapassou ontem a marca de 1 milhão de vacinas aplicadas contra a Covid. Desde que a campanha teve início, em 19 de janeiro, foram aplicados 1.009.191 imunizantes, sendo 592.237 referentes à primeira dose, 391.873 à segunda, 7.751 reforços e 17.315 fármacos da Janssen, que é de aplicação única.

“Com muito planejamento, ultrapassamos a marca de 1 milhão de vacinas aplicadas e seguimos avançando na imunização para completar a cobertura vacinal e proteger a nossa gente, com primeira, segunda e dose de reforço. Vamos seguir para que a imunização ocorra com eficiência e agilidade, que são marcas do combate à pandemia na cidade”, destacou o prefeito Paulo Serra (PSDB).

Santo André já imunizou 100% da população adulta com pelo menos uma dose da vacina e 73,9% da população adulta está com o esquema vacinal completo. Além disso, 83% dos jovens de 12 a 17 anos estão imunizados com a primeira dose e 6% dos idosos com mais de 80 anos e imunossuprimidos já receberam o reforço.

BALANÇO DOS CASOS



Apenas quatro municípios do Grande ABC registraram mortes por Covid ontem. Foram seis óbitos em Santo André, dois em São Bernardo, um em São Caetano e um em Mauá. Com isso, desde o início da pandemia são 10.183 vítimas fatais da Covid na região.

Em relação aos casos, foram mais 262 registros, sendo que 142, ou seja, 54,2% foram reportados por Mauá. Os outros diagnósticos positivos foram informados por Santo André (58), Diadema (35), Ribeirão Pires (dez), São Bernardo (oito), São Caetano (seis) e Rio Grande da Serra (três).

O Estado registrou, até ontem, 4.356.590 casos de Covid durante a pandemia, além de 148.688 óbitos. Do total de infectados, 4.141.771 tiveram a doença e já estão recuperados, sendo que 448.147 foram internados e receberam alta. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 31,7% e na Grande São Paulo é de 38,3%.

No Brasil, de acordo com dados do Ministério da Saúde, foram registrados mais 648 mortes e 24.611 pessoas infectadas pelo novo coronavírus. O número de recuperados chegou a 20.319.520. Ainda há 395.694 casos em acompanhamento, que são pessoas que tiveram o diagnóstico confirmado e estão sendo atendidas por equipes de saúde ou se recuperando em casa.