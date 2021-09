Cinco cidades antecipam hoje segunda dose da vacina da Pfizer

Anderson Fattori



24/09/2021



Cinco cidades do Grande ABC iniciam hoje a antecipação da segunda dose da vacina da Pfizer, anunciada na quarta-feira pelo governo do Estado. As prefeituras de Santo André, São Bernardo, São Caetano, Diadema e Ribeirão Pires disseram que possuem fármacos suficientes para imunizar moradores que receberam a primeira vacina há oito semanas (ou dois meses) – antes o prazo era de 12 semanas. A Prefeitura de Mauá disse que ainda está avaliando como será feita a antecipação da dose e Rio Grande da Serra não respondeu ao Diário.

Em Santo André, São Bernardo e São Caetano é necessário fazer o agendamento nos sites das prefeituras, que já tiveram os bancos de dados atualizados para permitir o cadastramento da segunda dose com intervalo de oito semanas em relação à primeira. Já Diadema segue vacinando nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde), enquanto em Ribeirão Pires a imunização acontece no Complexo Ayrton Senna, hoje para quem tem 37 anos ou mais, amanhã para moradores de 35 e 36 anos, na segunda-feira para munícipes com 32 anos ou mais e, na terça-feira, para ribeirão-pirenses a partir de 27 anos.

O governo do Estado garantiu que vai enviar, por meio do PEI (Plano Estadual de Imunização), doses suficientes da vacina da Pfizer para as cidades oferecerem a antecipação. “Cerca de 2 milhões de doses estão sendo enviadas aos 645 municípios do Estado para que a gente possa fazer antecipação e a conclusão do esquema vacinal”, explicou a coordenadora do PEI, Regiane de Paula. A expectativa é a de que em todo o Estado 6,9 milhões de pessoas que haviam recebido a primeira dose da Pfizer sejam beneficiadas.



DOSE DE REFORÇO

Os municípios do Grande ABC também focam na aplicação da dose suplementar em idosos que receberam duas frações da Coronavac há seis meses. Diadema, por exemplo, inicia hoje o reforço de moradores com 60 anos ou mais. Já Santo André abriu ontem o agendamento para o reforço de munícipes com 70 anos ou mais. Na cidade, a dose suplementar também já está disponível para os imunossuprimidos que receberam a segunda dose há mais de 28 dias.

Ribeirão Pires também disponibiliza a dose de reforço paramoradores com 70 anos ou mais, desde que tenham recebido a segunda dose há seis meses. Em Mauá, por enquanto estão sendo beneficiados moradores com 75 anos ou mais e, em São Caetano, pessoas a partir de 80 anos. Em São Bernardo e Rio Grande da Serra estão sendo atendidos para a dose suplementar moradores com 85 anos ou mais.