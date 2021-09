Márcio Leite destaca preparo físico dos atletas do Cachorrão

da Redação



23/09/2021 | 21:30



O EC São Bernardo lidera o Grupo 3 da Copa Paulista, com seis pontos em duas rodadas disputadas, ou seja, tem 100% e aproveitamento. E um dos pontos fortes da equipe é a parte física, que tem como responsável o preparador Márcio Leite, que explicou o processo de preparação dos atletas do Cachorrão.

“Por se tratar de um grupo novo, tivemos um cuidado a mais. Fizemos integração de todos os departamentos, que deu grande resultado. Estou contente, porque terminamos a fase de preparação sem nenhuma lesão muscular. O (Renato) Peixe (treinador) deu total liberdade para trabalhar e a diretoria não mediu esforços com o suporte necessário”, exaltou.

Além do trabalho no Cachorrão, Márcio fez questão de citar algumas transformações da parte física no esporte. “Todos os detalhes são importantes e, por menores que possam parecer, decidem uma partida. A cada ano, os treinamentos se tornam mais exigentes, já que se baseiam em dados científicos, teóricos e corporais dos jogadores, buscando sempre alcançar os melhores resultados. Se não houver um bom trabalho físico e um planejamento adequado, com certeza a equipe não será bem sucedida.”, completou.

O EC São Bernardo volta a campo na quarta-feira, 29, quando enfrenta o Primavera, em Indaiatuba.