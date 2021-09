Ter Stegen salva, Barcelona tropeça fora e segue longe dos líderes do Espanhol

23/09/2021 | 19:03



O Barcelona voltou a tropeçar nesta quinta-feira. E só não sofreu sua primeira derrota no Campeonato Espanhol porque o goleiro Ter Stegen fez grande exibição no empate sem gols com o Cádiz, fora de casa. O resultado manteve o time catalão mais longe dos primeiros colocados da tabela.

Foi o terceiro empate nos cinco jogos do Barça até aqui na competição nacional, onde soma nove pontos e aparece no modesto sétimo lugar. Mesmo com um jogo a menos, está mais distante do líder Real Madrid, com 16. O Cádiz, por sua vez, é o 14º colocado, com seis pontos em seis partidas.

Vindo de dois tropeços, um no Espanhol e a derrota por 3 a 0 para o Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, o Barcelona voltou a fazer uma atuação abaixo do esperado, principalmente no primeiro tempo. Diante de um recuado anfitrião, o time catalão jogou sozinho, embora sem conseguir impor pressão.

O segundo tempo contou com chances mais agudas. Aos 4, Depay desperdiçou oportunidade incrível ao receber dentro da área, livre de qualquer marcação. O atacante, referência atual do Barça no setor, furou feio. Na sequência, tentou de fora da área, mas parou no goleiro Ledesma.

Mesmo longe de brilhar, a situação era favorável ao time visitante quando Frenkie de Jong deu um carrinho pela frente em Alfonso Espino. Levou o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo, aos 19. A exclusão praticamente neutralizou o Barcelona na partida e deu confiança ao Cádiz, empurrado pela torcida.

Para tentar minimizar o estrago, o técnico Ronald Koeman colocou Philippe Coutinho em campo logo na sequência. Sem muito ritmo de jogo, o brasileiro tentou criar pela esquerda, sem sucesso. Mas o foco do time catalão na reta final da partida foi mesmo a defesa, diante do crescimento do Cádiz no jogo. O goleiro Ter Stegen fez duas boas defesas nos minutos finais e terminou como o melhor jogador do Barcelona na partida.

Ainda nesta quinta, a Real Sociedad derrotou o Granada por 3 a 2, fora de casa, e assumiu a terceira posição da tabela, com 13 pontos. Está a três do líder Real Madrid. O Betis venceu o Osasuna por 3 a 1, com gol do brasileiro Willian José, e está logo atrás do Barcelona na classificação.