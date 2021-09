Thalles afasta favoritismo do líder Coritiba e aponta Guarani forte no sábado

23/09/2021 | 18:40



O Guarani venceu o Remo, por 2 a 0, em Campinas (SP), chegou ao quinto jogo sem derrota - três vitórias e dois empates - e ainda se manteve a três pontos do G4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro. Tudo isso dá força e ânimo para o zagueiro Thalles projetar uma vitória diante do líder Coritiba.

"Eles são os líderes do campeonato e naturalmente também querem a vitória para conseguir o acesso e o título. Mas nós também temos uma equipe forte, técnica e com garra que possui condição de vencê-los. Não existe favoritismo no futebol e muito menos na Série B. Além da técnica, a garra também entra em campo. Vamos a Curitiba com o objetivo de conquistar os três pontos, assim como fizemos nesta terça-feira", disse o defensor.

O Guarani vai encarar o Coritiba no sábado, às 21 horas, no Couto Pereira, na capital paranaense, pela 26ª rodada. Thales, que atuou em 22 jogos dos 25 da Série B, dá o tom da partida que poderá colocar os paulistas entre os quatro melhores colocados.

"Para a sequência da Série B é muito importante. Times que brigam pela parte de cima da tabela e pelo acesso precisam ter essa sequência e é isso que buscamos. Manteremos esse espírito em todos os jogos, pois cada partida é uma final e todas valem os mesmos três pontos", completou.

O Guarani ocupa a quinta colocação com 41 pontos, a três do quarto colocado. Fora de casa, o time do técnico Daniel Paulista ostenta a quarta melhor campanha com 17 pontos e aproveitamento de 47,2%.