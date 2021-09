Tech Friday do KaBuM! oferece 36 horas de descontos em 2 mil produtos

Da Redação, com assessoria

Do 33Giga



23/09/2021 | 18:18



Começa na noite de hoje (23), a partir das 19h, a Tech Friday do KaBuM!. Evento terá 36 horas de ofertas no site e descontos de até 70% em mais 2 mil produtos. Entre as categorias em promoção, estão games, hardware, eletroeletrônicos, periféricos, smartphones, smart TVs, smart home e muito mais.

Será possível economizar, por exemplo, mais de R$ 3.400 em um setup gamer, considerando opções em headset, mouse, gabinete, webcam e teclado mecânico, com descontos de R$ 250 a R$ 1.200. A Tech Friday do KaBuM! ficará no ar até a manhã de sábado (25).