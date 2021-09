Após alguns meses, Príncipe Harry e Meghan Markle realizam uma visita oficial

23/09/2021 | 13:10



Príncipe Harry e Meghan Markle finalmente apareceram nesta quinta-feira, dia 23, realizando a primeira visita oficial após longos meses afastados dos holofotes. O casal acabou sendo fotografado junto com o prefeito de Nova York e a governadora do estado de Nova York no One World Observatory no World Trade Center.

O encontro acabou acontecendo também por conta do festival de música Global Citizen Live que Príncipe Harry e Meghan Markle vão participar neste fim de semana, no Central Park.

Para quem não sabe, essa é realmente a primeira aparição conjunta do Duque e da Duquesa de Sussex depois que se tornaram pais pela segunda vez.