Thomaz Costa alfineta João Guilherme após boatos de affair com Duda Reis

23/09/2021 | 13:10



Parece que a briga entre Thomaz Costa e João Guilherme não acabou! Acontece que o ator acabou mandando uma alfinetada diretamente para o filho do cantor Leonardo depois que um boato indicava que o rapaz estava vivendo um romance com Duda Reis - ex-namorada de Thomaz.

Tudo começou quando uma página de fofoca afirmou que a atriz estava vivendo um affair com João. Costa, então, foi até a publicação e marcou o rapaz nos comentários:

Mais uma vez, né? João Guilherme! Tu gosta.

Thomaz parecia estar se referindo ao fato de João já ter engatado em um relacionamento com uma de suas ex-namoradas anteriormente - a atriz Larissa Manoela. Vale lembrar que Costa e Duda Reis viveram um romance em 2018, e que o ator chegou a acusá-la de traição com Nego do Borel.

Até o momento, João Guilherme ainda não rebateu a alfinetada do rapaz.

O desentendimento dos dois vem de alguns anos e começou quando João deu uma nota baixa para a apresentação de Thomaz no quadro Dance Se Puder do programa de Eliana. Com isso, o rapaz acabou eliminado e, desde então, os dois trocaram farpas nas redes sociais. O caso foi piorando cada vez mais conforme João pediu o número de celular da então namorada de Thomaz, Anna Saa, e engatou em um relacionamento com Larissa - pouco antes da ocasião em que o número particular da ruiva foi divulgado pelo ator. Eita!