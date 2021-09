Xiaomi 11 Lite 5G NE tem design super fino e câmera de selfie poderosa; saiba mais

Da Redação

A Xiaomi preparou uma série de lançamentos para o Brasil e o mundo no mês de setembro. Além de versões mais robustas, a fabricante chinesa traz pra o público o Xiaomi 11 Lite 5G NE, modelo com design ultra slim, tela com experiência de cores aprimorada e câmera tripla de 64MP.

A novidade chega às prateleiras nas cores Truffle Black (preto), Bubblegum Blue (azul), Peach Pink (rosa) e Snowflake White (branco).

Preços sugeridos e descontos Versão (memória RAM + armazenamento interno): 6 + 128: € 379

À primeira vista, o Xiaomi 11 Lite 5G NE chama atenção por seu design elegante e moderno. Fininho, tem apenas 6,81 mm de espessura e pesa só 158 gramas. Isso faz com que não apenas tenha uma aparência bonita, mas garante boa pegada no uso diário.

O modelo tem tela plana Amoled de 6,55 polegadas FHD+ com suporte para Dolby Vision. Para uma experiência mais imersiva e realista, ela conta, ainda, com uma ampla gama de cores DCI-P3 e profundidade de cor TrueColor de 10 bits. Para completar, o display entrega taxa de atualização de 90Hz e de variação de toque de 240Hz, especialmente interessante para quem joga no celular.

O conjunto fotográfico do Xiaomi 11 Lite 5G NE também foi projetado para criar fotos impressionantes. Ele é equipado com câmera tripla, sendo uma lente principal de 64MP, uma ultra-wide de 8MP e uma telemacro de 5MP – além de uma câmera de self generosa de 20MP. Para a noite, o aparelho também traz o Night Mode, que captura imagens mais claras e nítidas.

Para garantir que o usuário aproveite ao máximo todos os recursos à disposição, o Xiaomi 11 Lite 5G NE é equipado com o Qualcomm Snapdragon 778G de sexta geração compatível com 5G. Além disso, o modelo está disponível em três versões com especificações diferentes de memória RAM e armazenamento interno. Sendo elas 6GB+128GB, 8GB+128GB e 8GB+256GB, respectivamente.

Para fechar o pacote, o modelo da Xiaomi acompanha uma bateria caprichada de 4.250mAh com carregamento rápido.