Às vésperas da primeira roça em A Fazenda 13, peões criticam Nego do Borel: - Não dá pra acreditar

23/09/2021 | 12:10



A primeira roça de A Fazenda 13 está prestes a acontecer, mas os ânimos já parecem bem exaltados dentro do confinamento! Erika Schneider escapou da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro, deixando Liziane Gutierrez e Solange Gomes para disputar o favoritismo do público ao lado de Nego do Borel, que foi vetado da dinâmica. E parece que o cantor realmente só pode contar com os fãs e telespectadores, já que os demais confinados deixaram claro que querem ver o rapaz deixando o reality show!

Pouco depois do resultado da prova, Aline Mineiro, Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Tati Quebra Barraco conversavam no quarto sobre a eliminação, e concordaram que gostariam de ver Nego deixando o confinamento:

- Nossas mulheres têm que voltar, pô. Nossas mulheres precisam voltar. Mulheres unidas, afirmou Aline Mineiro.

Mais tarde, Liziane conversou com Gui Araújo sobre o mesmo assunto, ouvindo do rapaz que sua torcida também era de que o cantor fosse eliminado. Enquanto isso, Solange e Rico Melquiades falavam sobre as atitudes de ator do ex-noivo de Duda Reis, e acabaram concordando que ele não oferece confiança:

- A mesma coisa que você sentiu, eu senti em relação ao Borel chorando e fazendo cena. Eu vi quando você disse: Para de cena, Borel. Tá pagando de coitado. Eu concordei, comentou Rico;

- Sabe por que eu falei isso? Um dia antes ele entrou chorando na baia e todo mundo: O que houve? Ele fez aquele misancene todo dele. Cara, quando a gente foi abraçar, ele começou a rir. Entendeu? Quer dizer, não dá pra acreditar se é verdade ou mentira quando ele tá chorando, explicou Solange;

Apelo aos telespectadores

Como de costume, uma vez que a roça estava oficialmente formada os peões que estão na berlinda puderam mandar uma mensagem para o público justificando o porque devem permanecer na sede.

- Posso ter ficado um pouco apagada no jogo, mas é porque eu estava tentando observar e entender o que está acontecendo aqui dentro. Só que agora a bomba estourou. Se vocês permitirem, eu vou, sei lá, de elenco de apoio pra antagonista, protagonista dessa edição. Quero continuar, tô com fogo nos olhos, quero jogar e quero desmascarar pessoas que são duas caras, afirmou Liziane;

- Essa semana foi muito tensa pra mim. Muitas coisas saíram do planejado. Eu fui eu de coração, me joguei, eu fui tenso, briguei, discuti e chorei. Fiz coisas que eu nem sabia. Enfim, quero muito ficar e mostrar quem é o Leno Maycon de verdade, justificou Nego;

- Quero muito continuar aqui. Vocês me conhecem há muitos anos e sabem que não sou de mentira. Sou mulher de verdade, falo o que penso e não quero ser punida por falar o que penso. Também quero garantir o entretenimento da família brasileira com esse meu jeito autêntico, espontâneo e de verdade, pediu Solange.

Polêmica de Fernanda Medrado

Medrado e Rico Melquiades discutiram durante a última quarta-feira, dia 22, fazendo com que a cantora tocasse o sino do programa e pedisse para deixar o confinamento. Após passar pelo aconselhamento psicológico, a peoa acabou decidindo permanecer na competição - e se acertou com Rico durante a madrugada.

Diante da bandeira branca, Rico chegou a se animar e a sugerir que os dois se tornassem aliados dentro da casa, julgando que seriam uma dupla imbatível. Medrado até pareceu se animar com a ideia - mas, de acordo com o colunista Leo Dias, acabou tocando o sino novamente. Eita!

O jornalista ainda conta que o desenrolar das atitudes da peoa só será exibido durante o ao vivo da noite desta quinta-feira, dia 23.