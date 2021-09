Novela Amor de Mãe é indicada ao Emmy Internacional 2021

23/09/2021 | 11:10



Todo mundo que trabalha com audiovisual sempre está buscando reconhecimento com prêmios internacionais e foi divulgado na manhã desta quinta-feira, dia 23, alguns indicados para o Emmy Internacional 2021 e tivemos alguns brasileiros selecionados.

Pois é, os destaques ficaram com as indicações do documentário do cantor Emicida, Amarelo: E Tudo para Ontem e para a novela Amor de Mãe, produção da Globo que teve destaque com Regina Casé protagonizando a personagem Lurdes.

A Globo ainda teve mais três indicações ao Emmy Internacional com Cercados, na categoria documentários, Diário de um Confinado, na categoria série de curta duração e Todas as Mulheres do Mundo, na categoria filmes e minisséries para a TV.

Lembrando que a cerimônia do Emmy Internacional 2021 tem previsão para acontecer no dia 22 de novembro, em Nova York.