Santo André opta pela saída de Wilson Júnior

23/09/2021 | 10:58



O técnico Wilson Júnior não permanecerá no comando do Santo André para a temporada 2022. Em reunião na manhã desta quinta-feira, 23, a diretoria optou pelo desligamento do treinador, que comandou o time na Série D do Campeonato Brasileiro. A eliminação para o Esportivo-RS, nos pênaltis, sábado, em pleno Estádio do Inamar, em Diadema, foi o fim da linha pra o time e, consequentemente, para o comandante.

Ao Diário, há pouco, o técnico agradeceu e disse que no futuro pode regressar ao Santo André. "As portas estão abertas (para um retorno), com certeza. Muito feliz com o trabalho que realizei", disse Wilson Júnior, que explicou qual foi a justificativa da diretoria para seu desligamento. "O motivo que o clube tem um outro projeto e entendo e grato pela oportunidade."

Em 16 jogos no comando do Santo André, Wilson Júnior somou sete vitórias, três empates e cinco derrotas. Agora, o Ramalhão vai em busca de outro profissional pensando no Paulistão-2022. Antes, porém, pretende contratar um executivo de futebol, que ajudará na escolha do treinador.