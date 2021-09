Léo Chaves mostra bastidores de gravação do primeiro DVD solo

23/09/2021 | 10:32



Léo Chaves publicou na quarta-feira, 22, parte dos bastidores do primeiro trabalho solo dele. O cantor lançará, em breve, o DVD Retorno. Ele formava dupla com Victor até o ano de 2018.

Em diversas oportunidades e entrevistas, Léo Chaves contava que discutia muito com o irmão, inclusive quando eram jurados do The Voice Kids, da TV Globo.

"Durante 27 anos da minha vida profissional eu compartilhei decisões, escolhas, junto com meu irmão. Juntou irmão e sócio, é complicado. Acho que conviver, relacionar, é muitas vezes abdicar das suas próprias convicções ou gostos. Frequentemente tinha briga. Pra escolher repertório, pra subir em palco, pra fazer show, sim ou não, pra fazer um negócio", disse o cantor na época, durante uma coletiva de imprensa do reality show The Four Brasil, da Record TV, no qual foi jurado.

Agora, após o período de isolamento social por causa da pandemia de covid-19, Léo Chaves publicou, no Instagram, uma série de fotos das gravações do trabalho solo.

"Um pouquinho do que está rolando nos ensaios para o meu novo DVD. Muito trabalho por aqui, para entregar 100% meu primeiro projeto solo. Vem aí DVD 'Retorno'! Bora?", escreveu na legenda das imagens.