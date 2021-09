Arcade da SEGA no Japão fecha após 28 anos; fãs se reúnem para se despedir

Bianca Bellucci

A última segunda-feira (20) marcou o encerramento de um icônico arcade da SEGA, localizado no bairro de Toshima, em Tóquio, no Japão. O Ikebukuro Gigo operava na região há 28 anos, oferecendo fliperamas, bem como produtos e eventos da marca. O anúncio de fechamento veio em agosto, fazendo com que os fãs se organizassem para ir até a entrada na data agendada para se despedir do espaço.

Além da presença e reconhecimento dos fãs, os funcionários do arcade da SEGA se prepararam para a cerimônia de encerramento. Todos os colaboradores estavam com uma camiseta que dizia, em japonês, “obrigado pelos 28 anos”.

Também foram colocados alto-falantes nas ruas, que estavam tocando a música “Hotaru no Hikari”, da banda Ikimono-gakari. A canção costuma ser reproduzido em estabelecimentos japoneses pouco antes do fechamento.

Vale ressaltar que o encerramento do arcade de SEGA não está relacionado a problemas financeiros ou ao impacto da pandemia de covid-19. A situação foi gerada pelo fim do contrato de concessão do prédio, que passará por renovações em sua estrutura.

Abaixo, você confere um vídeo gravado por um fã durante a cerimônia de encerramento do arcade da SEGA: