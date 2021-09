Famosa top model dos anos 90 revela estar com o rosto desfigurado

23/09/2021 | 10:11



Uma das maiores top models dos anos de 1990, Linda Evangelista fez um grande desabafo em suas redes sociais e afirmou que teria sido brutalmente desfigurada por conta de um efeito colateral que sofreu durante um procedimento estético.

A supermodelo que tem os seus 56 anos de idade revelou que esse foi o motivo dela ficar ausente dos holofotes por mais de um ano e de acordo com Linda, o procedimento é chamado de CoolSculptong e é usado para diminuir suas células de gordura, mas em vez de fazer isso, o procedimento aumentou suas células.

Hoje dei um grande passo para corrigir um erro que sofri e guardei para mim mesmo por mais de cinco anos. Para meus seguidores que se perguntam por que eu não tenho trabalhado enquanto as carreiras de meus colegas têm prosperado, a razão é que eu fui brutalmente desfigurada pelo procedimento CoolSculpting de Zeltiq, que fez o oposto do que prometia. [o procedimento] Aumentou, não diminuiu, minhas células de gordura e me deixou permanentemente deformada, mesmo depois de passar por duas cirurgias corretivas dolorosas e mal sucedidas. Fui deixada, como a mídia descreveu, irreconhecível.

A modelo alegou que não foi previamente avisada sobre os possíveis efeitos colaterais que poderiam causar com o procedimento.

Eu desenvolvi hiperplasia adiposa paradoxal ou HAP, um risco do qual eu não tinha conhecimento antes de fazer os procedimentos. O PAH não apenas destruiu meu meio de vida, mas também me enviou a um ciclo de profunda depressão, profunda tristeza e as profundezas da auto-aversão.

E como não era diferente de imaginar, Linda revelou que os efeitos colaterais acabaram impactando em sua vida social.

No processo, tornei-me um reclusa. Com este processo, estou avançando para me livrar da minha vergonha e ir a público com a minha história. Estou tão cansada de viver assim. Eu gostaria de sair pela minha porta com a mão erguida, apesar de não parecer mais eu mesma.

Que situação difícil, né!?