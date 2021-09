Luana Piovani dispara contra influenciadores digitais: Estúpidos que são transformados em ídolos

23/09/2021 | 10:11



Luana Piovani usou as redes sociais para fazer uma critica aos influenciadores digital. A atriz compartilhou um post da comediante Carol Zoccoli e desabafou sobre a idolatria das pessoas na internet.

Artista não é empresário, influencer não é artista, algoritmo não é crítico de arte, dizia a postagem de Carol.

Em seguida, Piovani, que é atriz, comentou:

Ainda lamento o tanto de estúpidos que são transformados em ídolos. Lamento o quanto as pessoas não sabem usar as redes sociais, o quanto de influencers só se preocupam com o encher do cofrinho. Mas ninguém é obrigado a seguir ninguém. A escolha ainda é sua! Não dê tanta importância ao que acontece aqui, olhe para sua vida e viva-a! É tão bom viver.

A publicação, claro, deu o que falar e muita gente discordou da atriz na caixa de comentários e afirmou que ela só falava dessa forma pois já tinha uma carreira.

Instagram não deveria ser emprego. Já ouviu falar em profissão?, questionou a atriz.

Em seguida, uma internauta explicou que muitos usam a rede social para divulgar seus trabalhos:

Mas, aí, você não é influencer. E, sim, comerciante. Totalmente diferente, justificou a atriz.

Sem papas na língua, a atriz também rebateu quem discordou que algoritmo não é crítico de arte.

Só se for da péssima arte que você consome, disparou.