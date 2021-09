Ana Maria Braga cumpre promessa e manda frango para Rodrigo Bocardi durante telejornal, entenda!

23/09/2021 | 10:11



Promessa é dívida! O telejornal Bom Dia São Paulo da manhã desta quinta-feira, dia 23, começou de maneira um pouco diferente - isso porque Rodrigo Bocardi recebeu um presentinho de ninguém menos que Ana Maria Braga: um prato de frango à Kiev, uma espécie de frango à milanesa com recheio de manteiga e ervas finas!

A situação aconteceu pois, na última quarta-feira, dia 22, o apresentador decidiu chorar para a famosa cozinheira depois de uma chamada do Mais Você que exibia as atrações do programa dodia. Entre as receitas, estava o frango que leva o nome da capital da Ucrânia, alvo de elogios por parte do âncora.

Ana Maria, é claro, ficou sabendo dessa história e prometeu, durante a exibição do Mais Você, que iria mandar o prato para que o colega provasse, uma vez que os dois trabalham nos Estúdios Globo localizados na cidade de São Paulo. O que poucos esperavam, talvez, é que Ana realmente fosse cumprir a promessa!

O apresentador foi abordado ao vivo por uma mulher que usava o jaleco do programa culinário, e que lhe entregou o prato durante o programa ao vivo:

- Olha só, Maria! Chegou o frango à Kiev! Olha, quero um jaleco desse! Tô pidão, pedi frango e agora eu quero o jaleco. Frango à Kiev, vai sair manteiguinha de dentro? Não é que Ana Maria cumpriu a promessa? A Ana viu o vídeo e mandou o frango à Kiev aqui. Tô cuidando dele para assim que tiver a oportunidade provar e ver se a manteiguinha vai deslizar.

Bocardi, no entanto, não provou o quitute durante a transmissão do programa - mas, ao final do telejornal, exibiu um vídeo no qual aparece degustando a delícia aparentemente durante um dos intervalos da exibição, já que pouco depois ele corre de volta para o estúdio. Nas redes sociais, ele garantiu que o prato estava delicioso!