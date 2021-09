Amazon Prime Video aposta no potencial de Lázaro Ramos como criador de conteúdo

23/09/2021 | 07:30



O ator Lázaro Ramos e a atriz Ingrid Guimarães, dois nomes fortes da Globo, saíram da emissora e assinaram um contrato de exclusividade de três anos com a companhia Amazon Prime Video. Lázaro vai começar a dirigir um longa-metragem na nova casa em outubro, conforme a empresa confirmou ao Estadão na tarde de ontem. Mais detalhes sobre os projetos ainda estão mantidos em sigilo.

A empresa confirmou também que havia acertado um projeto com o ator Paulo Gustavo, morto em maio deste ano. A contratação de Lázaro e Ingrid é um movimento forte da empresa e reforça um pensamento que deve definir suas contratações. Mais do que atores ou diretores, o que se busca são "produtores de conteúdo".

Malu Miranda, head de conteúdo original para o Brasil da Amazon Studios, falou com o jornal. "Essas contratações (de nomes conhecidos da TV) já são um movimento muito forte nos Estados Unidos. É uma felicidade poder trabalhar com pessoas de talento que falam com o Brasil todo." Malu tem uma trajetória extensa. Ela trabalhou, por mais de 20 anos, como assistente de direção e produtora em projetos dirigidos por cineastas renomados como Steven Spielberg, Katia Lund, Fernando Meirelles, Hany Abu Assad, Justin Lin e Sandra Kogut.

Agora, seu olhar, como diz, pode ir além. "Estou animada pelo momento de podermos ter vários benefícios (sobre as frentes da empresa) dentro de um. Podemos pensar em todos os jeitos de contar uma história. Cinema, livestream, podcasts. O que nos atrai em pessoas como Lázaro, que também é músico, e Ingrid é essa possibilidade de dizermos a eles que o céu é o limite. Podemos fazer tudo."

"Cada pessoa hoje é a sua marca", diz Malu. "E o que queremos fazer é ampliar a voz das pessoas que contratamos." Sobre a possibilidade de seguirem contratando nomes consagrados da TV, ela não responde diretamente. "Dizemos que hoje é apenas o primeiro dia."

Despedida

O ator Lázaro Ramos fez um vídeo emocionado na tarde desta quarta, 22, postado em suas redes, para anunciar sua saída da Globo. "Há 17 anos, eu, um menino, chegava à Rede Globo. Eu era um ator baiano, nascido e criado no Bando de Teatro Olodum. Sabia pouco de tudo e um pouquinho de mim também. Trazia os ensinamentos e os meus ídolos do Bando. Mas o pouco que eu sabia é que eu tinha possibilidades, que eu tinha muito a descobrir. Nesses anos, a Globo me proporcionou ir muito além daquilo que sonhei", afirmou ele. "O desassossego e a ânsia de entender as pessoas e a realidade do meu país seguem sendo a base do meu trabalho como artista. Hoje, digo um até logo porque já, já vocês vão me ver em Aruanas, Sob Pressão e alguns filmes, então eu sei que essa é uma despedida de alguém que ama, nunca irá se esquecer e sempre estará perto."

A emissora também divulgou um comunicado sobre a saída do ator, reforçando seu discurso. "Como todos sabem, a Globo, em sintonia com as transformações pelas quais passa o mercado, vem adotando novas dinâmicas de trabalho com seus talentos. A não renovação de um contrato não significa o final de uma parceria. Ao contrário, o novo modelo de gestão de talentos permite que essa parceria seja renovada em muitos outros formatos e projetos futuros. Lázaro Ramos tem abertas as portas da empresa para futuros projetos em nossas múltiplas plataformas...

Inclusive, o ator poderá ser visto muito em breve em novas produções da Globo como a próxima temporada de Sob Pressão, na segunda temporada de Aruanas, Silêncio da Chuva e Medida Provisória, filmes da Globo Filmes e o infantil DPA - Detetives do Prédio Azul", afirmou o Departamento de Comunicação da Globo.

A atriz Taís Araújo, casada há 17 anos com Lázaro, fez um comentário no post. "Meu amor, que história linda você construiu com a Globo nesses anos todos. Tenho certeza de que você continuará brilhando. Voa, porque o mundo é seu. Te amo", declarou-se.

Houve repercussão entre os colegas. Marcos Veras elogiou Lázaro. "Craque", escreveu. "Tamo junto", solidarizou-se Ingrid Guimarães.

A estreia de Lázaro como ator da Globo se deu em 2003, na série Sexo Frágil, interpretando o personagem Fred. Antes, ele fez pequenas participações em A Grande Família e Carga Pesada. Sua primeira novela de sucesso na emissora foi Cobras & Lagartos, em que viveu o personagem Foguinho. Ele faria depois Passione, Insensato Coração e, com grande destaque, Lado a Lado. Outro personagem marcante foi vivido na série Mister Brau, ao lado de Taís Araujo, entre 2015 e 2018.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.