Erika Schneider ganha Prova do Fazendeiro e se salva da Roça; saiba tudo o que rolou em A Fazenda 13

23/09/2021 | 01:10



As coisas ficaram tensas em A Fazenda 13! Isso porque a participante Medrado, nesta quarta-feira, dia 22, quase desistiu do jogo e, após ter aconselhamento psicológico, resolveu permanecer na competição que vale um milhão e meio de reais. A peoa ficou chateada com tudo o que rolou entre ela e Rico Melquiades - o influenciador não gostou que a cantora o indicou para a Roça e uma treta, ao vivo, aconteceu entre os dois na última terça-feira, dia 21.

A Prova do Fazendeiro, disputada entre Liziane Gutierrez, Solange Gomes e Erika Schneider consistia em jogar uma bolinha em uma mesa - o objeto percorria um caminho para depois preencher um recipiente com areia e formar a palavra fazendeiro.

A bailarina levou a melhor na prova e se salvou da berlinda.